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Komentar Reza Arap Soal Akting AAA Clan dalam Film Harusnya Horror

Komentar Reza Arap Soal Akting AAA Clan dalam Film Harusnya Horror
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Reza Oktovian alias Reza Arap saat di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Kamis (13/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Reza Oktovian alias Reza Arap mengaku puas melihat penampilan personel AAA Clan dalam film Harusnya Horror.

Menurutnya, seluruh pemain telah memberikan kemampuan terbaik, meski sebagian merupakan debutan berakting di layar lebar.

“Kalau dibilang puas sama akting-akting semuanya di sini, otomatis puas, karena mereka sudah memberikan yang terbaik apalagi untuk pertama kalinya,” kata Reza Arap di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Kamis (13/8).

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Meski merasa puas, YouTuber sekaligus kreator konten itu berharap AAA Clan tidak berhenti sampai film Harusnya Horror saja.

Reza Arap ingin para personel terus mengeksplorasi kemampuan, baik dari sisi karakter maupun pengalaman di dunia perfilman.

“Gue pengin mereka benar-benar bisa explore bukan cuma dari segi karakter,” ujar personel Weird Genius itu.

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Tidak hanya AAA Clan, film Harusnya Horror juga menjadi pengalaman baru dalam perjalanan karier Reza Arap.

Sebab, Harusnya Horror menandai debutnya sebagai sutradara. Lewat pengalaman itu, Reza Arap mengaku masih ingin mengeksplorasi dunia perfilman lebih jauh.

Sutradara Reza Oktovian alias Reza Arap mengaku puas melihat penampilan personel AAA Clan dalam film Harusnya Horror.

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