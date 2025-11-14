Komentar Rizky Ridho yang Masuk Nominasi FIFA Puskas Award 2025, Begini Cara Mendukung Dia

jpnn.com - JAKARTA - Gol dari jarak jauh yang dicetak Rizky Ridho saat laga Persija Jakarta vs Arema FC pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024/2025 masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025.

Kapten Persija Jakarta itu bersyukur gol yang dicetaknya pada 9 Maret 2025 itu masuk nominasi The FIFA Puskas Award 2025 atau penghargaan untuk gol terbaik di dunia.

Kapten Macan Kemayoran itu mengaku tidak menyangka gol yang dicetaknya bisa masuk nominasi penghargaan bergengsi itu.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, ofisial, dan seluruh Jakmania yang selalu mendukung. Gol itu lahir karena kerja sama tim, bukan semata-mata aksi individu," kata Ridho di Jakarta, Jumat (14/11).

Dia berharap, pencapaian itu dapat menambah motivasi bagi Persija di sisa musim ini.

Bek andalan Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa gol tersebut menggambarkan kekompakan tim dan keberanian dalam mengambil keputusan pada momen penting.

Dukungan dari suporter, lanjut Ridho, menjadi dorongan tambahan bagi dirinya dan seluruh skuad untuk tampil lebih bagus lagi ke depannya.

Direktur Utama Persija Mohamad Prapanca antusias dan bangga dengan kabar tersebut, serta menilai pencapaian itu menjadi bukti perkembangan positif sang pemain.