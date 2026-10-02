Komentar Ruben Onsu Soal Gugatan Wanprestasi yang Didaftarkan oleh Sarwendah

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ruben Onsu memberi komentar soal gugatan perdata terkait dugaan wanprestasi yang dilayangkan oleh Sarwendah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan Ruben Onsu tidak mempermasalahkan gugatan perdata tersebut.

"Enggak apa-apa. Kan memang harus dilakukan, ya kan? Karena saya rasa, pasti S dan kuasa hukumnya, Zainuddin enggak mau dianggap sebagai orang yang menggertak sambal saja kan begitu artinya," kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/9).

Menurutnya, Sarwendah memiliki hak apabila memang ingin mengajukan gugatan.

Adapun pihak Ruben Onsu hanya menunggu informasi perihal gugatan tersebut.

"Jadi, saya kira haknya dia untuk mengajukan gugatan, dan kalau memang sudah didaftarkan gugatannya, ya kami hanya menunggu. Karena kami belum mendapatkan informasi apa pun," tuturnya.

Minola Sebayang menyebut sejauh ini Ruben Onsu belum menyampaikan soal adanya pemanggilan untuk sidang gugatan perdata terkait dugaan wanprestasi tersebut.

"Dari Ruben juga belum pernah menyampaikan bahwa dia sudah menerima panggilan sidang untuk adanya gugatan wanprestasi," tambahnya.