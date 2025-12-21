Komentar Sejumlah Tokoh Saat Bedah Buku Yudi Latif Berjudul ‘Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?’ di Badan Bahasa

jpnn.com, JAKARTA - Intelektual dan budayawan Yudi Latif kembali menulis karya monumental yang membangkitkan semangat dan kecintaan pada Tanah Air.

Buku terbarunya berjudul “Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?: Epos Sumbangsih Cerlang Nusantara sebagai Pandu Masa Depan Dunia.”

Yudi Latif dalam bukunya memaparkan peran strategis dan signifikan Indonesia dalam sejarah, peradaban serta masa depan dunia.

Dia mengajak pembaca merenung dan memahami jati diri bangsa serta warisan peradaban Indonesia yang tak ternilai.

Intelektual dan budayawan Yudi Latif bersama para narasumber saat acara bedah bukunya berjudul 'Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia" di Gedung Badan Bahasa, Jumat, 19 Desember 2025. Foto: Source for JPNN.com

Buku setebal 750 halaman yang dibagi dalam 22 bagian, telah diluncurkan pada akhir Oktober 2025.

Pada Jumat, 19 Desember 2025, buku tersebut kembali dibedah di Badan Bahasa, tepatnya di Aula Sasadu, Gedung M. Tabrani Lt. 2.