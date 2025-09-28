Komentar Xabi Alonso Setelah Madrid Dihajar Atletico

jpnn.com - JAKARTA - Laga Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol berakhir dengan skor 5-2.

Bagi Real, itu menjadi menjadi kekalahan pertama mereka di Liga Spanyol musim ini.

Hasil itu juga memutus rentetan enam kemenangan beruntun yang diukir Los Blancos pada awal musim Liga Spanyol.

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso menyadari bahwa Los Blancos bermain buruk saat dikalahkan Atletico Madrid di Metropolitano, Madrid.

“Itu adalah pertandingan buruk dari pihak kami. Kami tidak memulai dengan baik dan tidak bermain dengan baik secara kolektif, kami tidak tampil pada level yang dibutuhkan, baik saat menguasai bola maupun tidak,” kata Xabi Alonso, dikutip dari laman resmi Real, Minggu (28/9).

“Kami masih dalam proses pembangunan tim dan ini adalah kekalahan pertama kami. Belum berakhir. Kami merasa sakit karena kekalahan ini memang pantas. Kami kehilangan ritme dan kekalahan ini menyakitkan,” kata dia.

Pada pertandingan itu, tuan rumah Atletico lebih dahulu unggul berkat gol Robin Le Normand pada menit ke-14.

Real sempat menyamakan kedudukan lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-25, dan berbalik unggul melalui gol Arda Guler pada menit ke-36.