Komentari Soeharto Jadi Pahlawan, JK: Ada Sedikit Kekurangan, tetapi Lebih Banyak Jasanya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI M Jusuf Kalla atau Pak JK mengharapkan semua pihak bisa menerima keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

JK beralasan pemberian gelar pahlawan untuk tokoh penguasa Orde Baru itu bukan lagi sekadar wacana, melainkan sudah terealisasi.

Menurut JK, tokoh yang kondang dengan panggilan Pak Harto itu telah berjasa meski selama kepemimpinannya juga ada kekurangan.

"Mungkin saja Pak Harto (Soeharto, red) ada sedikit kekurangan, tetapi lebih banyak jasanya kepada negara ini,” ujar JK, Senin (10/11/2025).

Mantan ketua umum Partai Golkar itu menilai Soeharto seperti halnya manusia pada umumnya yang tidak luput dari kekurangan. Walakin, JK menegaskan jasa Soeharto dalam membangun bangsa tidak bisa diabaikan oleh negara.

"Bahwa dia (Soeharto, red) ada kekurangan, ya, semua orang ada kekuarangan. Siapa, sih, yang lebih sempurna? Kan, tidak ada juga,” kata JK.

Menurut dia, jasa Soeharto yang tak bisa diabaikan ialah keberhasilannya membangun perekonomian Indonesia. JK menyebut Pak Harto bisa membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen.

“Beliau telah membawa negeri ini lebih baik dan juga membawa pertumbuhan (ekonomi, red) saat Pak Harto itu bisa tujuh sampai delapan persen. Sekarang setelah itu (pertumbuhan ekonomi 8 persen, red) sulit tercapai,” ucap JK.