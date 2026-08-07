Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga Terpikat Produk UMKM Mitra Binaan di IFW 2026

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga, Siti Zahra Aghnia menyoroti setiap produk UMKM binaan yang terpajang di event Indonesia Fashion Week (IFW) 2026.

Total ada 11 UMKM binaan yang dibawa Pertamina Patra Niaga ke ajang IFW 2026.

Di antaranya yakni Narita Shibori, Dara Baro, Guns Leather, Ramiza Boutique, Vite, Dimas Batik, Meeta Fauzan, UD Tenun Sumber Rejeki, Jokotole, Besolek, dan Mahacinta Jewelry.

Baca Juga: Suvenir Karya UMKM Binaan Pertamina Patra Niaga Turut Meriahkan GIIAS 2026

Mereka mewakili wilayah operasional Pertamina Patra Niaga di Jawa Bagian Barat (JBB), Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), serta Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Menurut Siti produk-produk yang dihasilkan menyimpan cerita pemberdayaan yang sangat kuat dan menyentuh.

"Produk-produk ini memiliki nilai yang sangat luar biasa karena mampu memberdayakan kelompok-kelompok hebat di masyarakat. Ada karya dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas, yang tak hanya menarik untuk digunakan sehari-hari, tetapi juga membuktikan bahwa penyandang disabilitas mampu menghasilkan karya berkualitas tinggi. Ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah produk bisa memberi manfaat dan melanjutkan penghidupan banyak orang," ujar Siti Zahra.

Baca Juga: Kisah Kru Kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro Dari Selat Hormuz ke Tanah Air

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta agar Pertamina Patra Niaga terus memperluas program pendampingan dan pembinaan UMKM, agar lebih banyak lagi pihak yang merasakan manfaatnya, terutama di sekitar daerah operasional perusahaan.

Menurutnya, program pembinaan yang dijalankan Pertamina Patra Niaga tidak hanya memperluas pasar UMKM lokal, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi bangsa yang dimulai dari tingkat lokal.