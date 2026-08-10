Komisaris Pertamina Patra Niaga Tinjau Distribusi Energi & Program Pemberdayaan di Kepri
jpnn.com, BATAM - Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga meninjau kesiapan operasional perusahaan, pengamanan objek vital nasional, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Riau, pada Rabu (5/8).
Integrated Terminal Tanjung Uban telah melayani distribusi energi selama hampir 100 tahun dan kini menjadi salah satu terminal dengan aktivitas penerimaan serta penyaluran BBM dan LPG yang tinggi.
Sepanjang 2025, terminal ini melayani sekitar 2.900 pergerakan kapal atau rata-rata lebih dari 200 kapal setiap bulan.
Berdiri di atas lahan seluas 247 hektare, Integrated Terminal Tanjung Uban memiliki kapasitas tangki penyimpanan mencapai 401.000 kiloliter (KL) BBM dan 93.500 metrik ton (MT) LPG.
Dari Tanjung Uban, BBM disalurkan ke sejumlah wilayah di sepanjang pesisir timur Sumatera, terutama Sumatera bagian utara dan sebagian Sumatera bagian selatan, serta ke Kalimantan Barat.
“Peninjauan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dewan komisaris untuk memastikan operasional dan distribusi energi berjalan dengan baik. Selain melihat kesiapan Integrated Terminal Tanjung Uban, kami juga membahas pengamanan objek vital nasional bersama TNI Angkatan Laut serta meninjau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Batam,” ujar Sabar Yudo Suroso, Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga.
Direktur Kepatuhan dan Kelembagaan Pertamina Patra Niaga, Kadek Ambara Jaya menyampaikan, tingginya aktivitas kapal dan luasnya wilayah penyaluran menunjukkan pentingnya peran Integrated Terminal Tanjung Uban dalam menjaga kelancaran distribusi energi.
Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi manajemen untuk mendengarkan langsung berbagai tantangan operasional yang dihadapi pekerja di lapangan.
Peninjauan ini jadi bagian dari fungsi pengawasan dewan komisaris Pertamina Patra Niaga untuk memastikan operasional & distribusi energi berjalan dengan baik.
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