Komisaris PND Anshar Dorong Penguatan GCG untuk Dukung Program 3 Juta Rumah
jpnn.com, JAKARTA - Komisaris PT Propernas Nusa Dua (PND) Anshar Ilo mendorong penguatan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) guna meningkatkan profesionalisme perusahaan sekaligus mendukung program strategis nasional pembangunan tiga juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Anshar, penerapan GCG harus menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas perusahaan, mulai dari pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan proyek, hingga pengawasan dan evaluasi kinerja.
Dia menilai tata kelola yang baik tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, profesional, dan bertanggung jawab.
“Penerapan Good Corporate Governance harus menjadi komitmen bersama. Perusahaan harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar setiap program berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Anshar, Kamis (29/10).
Dia menjelaskan terdapat lima prinsip utama dalam penerapan GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
Prinsip transparansi menekankan keterbukaan informasi yang relevan, sedangkan akuntabilitas memastikan kejelasan fungsi, tugas, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan.
Selanjutnya katanya, poin penting soal responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Sementara itu, independensi diperlukan agar keputusan perusahaan diambil secara objektif tanpa benturan kepentingan.
Komisaris PT Propernas Nusa Dua (PND) Anshar mendorong penguatan tata kelola perusahaan yang baik sekaligus mendukung pembangunan 3 juta rumah.
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