Komisaris PND Anshar Minta RKAP 2027 Kebut Program 3 Juta Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris PT Propernas Nusa Dua (PND) Anshar menekankan penguatan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) serta percepatan kontribusi perusahaan dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Anshar menyampaikan penegasan itu dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris PT PND yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat itu, Anshar menyoroti penyusunan RKAP 2027 sebagai momentum untuk memperkuat fondasi tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas kinerja, dan memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target dan kemampuan perusahaan.

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Anshar menilai penerapan prinsip GCG harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan perusahaan. Prinsip itu mencakup transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap pengelolaan risiko.

"RKAP 2027 harus memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik. Setiap program dan penggunaan anggaran harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan," tegas Anshar.

Selain menguatkan tata kelola, Anshar juga mendorong percepatan langkah strategis PT PND agar perusahaan memberikan kontribusi lebih konkret terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Anshar menilai PND harus mengoptimalkan potensi bisnis, memperkuat kapasitas perusahaan, serta membangun sinergi agar perusahaan memanfaatkan peluang sektor perumahan nasional secara maksimal.

"PND harus mengambil peran lebih nyata dalam mendukung program 3 juta rumah. Karena itu, melalui RKAP 2027 perlu merumuskan langkah-langkah strategis dan percepatan yang jelas sehingga perusahaan memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan perumahan nasional," ujar Anshar.