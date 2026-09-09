Komisi B DPRD DKI Usulkan Pelajar Jadi Penerima Kartu Layanan Gratis TransJakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengusulkan agar pemerintah provinsi memasukkan pelajar sebagai penerima Kartu Layanan Gratis (KLG) TransJakarta.

Menurut Nova, usulan tersebut dapat menjadi langkah strategis memperluas akses transportasi publik, sekaligus membiasakan pelajar menggunakan kendaraan umum.

Hal itu disampaikan seusai mengikuti rapat Pembahasan dan Pendalaman Ranperda Perubahan APBD 2026 bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

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“Sekarang ini baru 15 golongan kategorinya, pelajar ini belum masuk,” ujar Nova dalam keterangan resminya, Rabu (9/9).

Nova menilai kebijakan tersebut relevan, mengingat Transjakarta punya jaringan rute yang luas dan halte yang berada di berbagai kawasan, termasuk dekat dengan sekolah.

“Kami merekomendasikan pelajar ini dalam kategori KLG,” kata Nova.

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Dia mencontohkan kawasan Tebet, terdapat sejumlah sekolah yang dilalui jaringan TransJakarta.

Kondisi itu bermanfaat untuk mempermudah mobilitas pelajar menuju dan pulang dari sekolah.