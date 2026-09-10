menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Komisi C DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Kriteria Penetapan Desil Penerima Bansos

Komisi C DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Kriteria Penetapan Desil Penerima Bansos

Komisi C DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Kriteria Penetapan Desil Penerima Bansos
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi C DPRD DKI saat menggelar rapat bersama pihak eksekutif membahas Ranperda Perubahan APBD 2026. Foto: Dokumentasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi mengevaluasi kriteria penetapan desil penerima bantuan sosial (Bansos).

Pasalnya, pendataan tidak sinkron dengan fakta di lapangan

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Tri Waluyo seusai rapat bersama eksekutif membahas Ranperda Perubahan APBD 2026.

Baca Juga:

Tri mengungkapkan akibat terbentur desil yang tak tepat sasaran, banyak warga alami sejumlah persoalan. Mulai dari aspek kesehatan hingga Bansos.

Penyebabnya, kriteria fisik sebagai penentu kategori.

Misalnya, indikator rumah yang setengah dinding tripleks dan berlantai keramik hingga kebutuhan air yang dikosumsi warga.

Baca Juga:

“Indikator ini harus disesuaikan dengan kriteria nyata warga Jakarta,” ujar Tri dalam keterangannya, Kamis (10/9).

Menurut Tri, terdapat kerancuan regulasi terkait kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Tri Waluyo meminta pemprov mengevaluasi kriteria penetapan desil penerima bansos, simak penjelasannya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI