Komisi C DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Subsidi Sampah Rp700 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti besarnya anggaran subsidi pengelolaan sampah di Jakarta yang mencapai sekitar Rp700 miliar setiap tahun.

Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim dalam rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Rabu (30/9).

Lukmanul mempertanyakan besarnya anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI untuk pengelolaan sampah tersebut. Sebab, di sisi lain, berbagai persoalan terkait sampah masih ditemukan di lapangan.

"700 miliar subsidi sampah Jakarta. Gila aja tuh. Ke mana aja subsidi apa... sampah persoalan banyak enggak diselesaikan," kata pria yang akrab disapa Bang Lukman dalam rapat tersebut.

Menurutnya, Komisi C membutuhkan data yang lebih rinci untuk mengetahui bagaimana anggaran pengelolaan sampah tersebut digunakan.

Ia meminta Dinas LH memberikan breakdown atau perincian anggaran, termasuk perusahaan maupun pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Jakarta.

"Datanya ini disiapin dulu, kita pengin tahu flow dan keuangannya," ujarnya.

Lukman mengatakan, keterbukaan data tersebut penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mencari solusi atas persoalan pengelolaan sampah.