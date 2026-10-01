menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Komisi C DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Subsidi Sampah Rp700 Miliar

Komisi C DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Subsidi Sampah Rp700 Miliar

Komisi C DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Subsidi Sampah Rp700 Miliar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. Foto: dokumentasi Humas DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti besarnya anggaran subsidi pengelolaan sampah di Jakarta yang mencapai sekitar Rp700 miliar setiap tahun.

Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim dalam rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Rabu (30/9).

Lukmanul mempertanyakan besarnya anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI untuk pengelolaan sampah tersebut. Sebab, di sisi lain, berbagai persoalan terkait sampah masih ditemukan di lapangan.

Baca Juga:

"700 miliar subsidi sampah Jakarta. Gila aja tuh. Ke mana aja subsidi apa... sampah persoalan banyak enggak diselesaikan," kata pria yang akrab disapa Bang Lukman dalam rapat tersebut.

Menurutnya, Komisi C membutuhkan data yang lebih rinci untuk mengetahui bagaimana anggaran pengelolaan sampah tersebut digunakan.

Ia meminta Dinas LH memberikan breakdown atau perincian anggaran, termasuk perusahaan maupun pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Jakarta.

Baca Juga:

"Datanya ini disiapin dulu, kita pengin tahu flow dan keuangannya," ujarnya. 

Lukman mengatakan, keterbukaan data tersebut penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mencari solusi atas persoalan pengelolaan sampah.

Lukmanul mempertanyakan besarnya anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI untuk pengelolaan sampah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI