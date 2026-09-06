Komisi C DPRD DKI Setuju Harga Tiket Ragunan Naik, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta dan pengelola telah menyepakati adanya kenaikan harga Taman Margasatwa Ragunan (TMR) ke depannya.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengungkapkan rencana penyesuaian tarif diambil demi meningkatkan fasilitas dan layanan di area Ragunan.

Dimaz menyebutkan tarif Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak dirasa kurang relevan dengan pendapatan warga Jakarta saat ini.

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“Tarif Ragunan ini sudah 20 tahun tidak pernah naik. Sementara, kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat Jakarta terus meningkat,” ujar Dimaz dalam keterangannya, pada Minggu (6/9).

Untuk itu, Komisi C DPRD DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif masuk Ragunan di angka Rp10.000.

Menurut dia, angka Rp10.000 masih rasional dan ramah di kantong jika dibandingkan dengan beberapa destinasi wisata di Jakarta, seperti Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

“Tarif sekarang paling mahal Rp4.000. Rencana akan dinaikkan menjadi Rp10.000, tetapi masih terus kami kaji perihal angka,” tuturnya.

Senada dengan Dimaz, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai penyesuaian tarif memang perlu dilakukan demi membenahi berbagai sarana dan prasarana di Ragunan.