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Komisi D DPRD DKI Minta Dinas LH Ambil Langkah Strategis Tangani Sampah di Jakarta

Komisi D DPRD DKI Minta Dinas LH Ambil Langkah Strategis Tangani Sampah di Jakarta
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Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (14/9). Foto: Dokumentasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) mengambil langkah strategis memperkuat penanganan sampah di Jakarta.

Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (14/9).

“Komisi D merekomendasikan Dinas LH untuk mengambil langkah strategis, tegas dan konkret,” kata Yuke dalam keterangannya, Selasa (15/9).

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Upaya tersebut, kata Yuke, menurut Komisi D DPRD DKI, yaitu penyelesaian penanganan sampah di kawasan hulu serta penjajakan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk mendorong penguatan implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026.

“Tetapi, alokasi anggaran tetap mendukung kebutuhan prioritas dan optimalisasi pelayanan persampahan,” tutur Yuke.

Komisi D juga meminta Dinas LH mengevaluasi kembali perhitungan dan perencanaan kebutuhan pengelolaan sampah, kebutuhan sarana dan prasarana, serta ritase pengangkutan sampah di seluruh wilayah.

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Hal ini mengingat pembatasan secara bertahap volume sampah ke TPST Bantargebang.

“Sehingga target sampah terkelola seratus persen di tahun 2028 dapat tercapai,” ucap Yuke.

Ini rekomendasi Komisi D DPRD DKI kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan sampah di Jakarta, simak selengkapnya

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