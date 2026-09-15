Komisi E DPRD DKI Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat di Pulau Sebira

jpnn.com, JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di Pulau Sebira, Kepulauan Seribu.

Hal itu menjadi Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 oleh Komisi E DPRD DKI dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar).

Ketua Komisi E DPRD DKI Muhammad Subki mengatakan Pulau Sebira perlu perhatian, mengingat wilayah tersebut merupakan pulau terluar di Jakarta.

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“Komisi E merekomendasikan peningkatan status Pos Kesehatan di Pulau Sebira menjadi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada Tahun Anggaran 2027,” kata Subki dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Selain peningkatan status fasilitas kesehatan, Komisi E DPRD DKI juga mendorong penempatan tenaga dokter umum definitif di Pulau Sebira.

Subki menilai hal itu penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

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Tanpa harus bergantung pada layanan kesehatan di wilayah lain.

“Sebab saat ini hanya dilayani bidan dan perawat,” ungkap Subki.