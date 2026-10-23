Komisi I Bakal Dorong Revisi UU Peradilan Militer ke Prolegnas Prioritas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut pihaknya membuka kemungkinan memasukkan perubahan Undang-Undang Peradilan Militer ke Prolegnas Prioritas.

Dia mengatakan DPR ingin pembehasan revisi UU Peradilan Militer segera dimulai sebagai bentuk tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 260/PUU-XXIII/2025.

Dave menyebut MK dalam putusan itu memang memberi dua tahun bagi pembentuk aturan merevisi UU Peradilan Militer.

Namun, kata legislator fraksi Golkar itu, pembahasan perubahan UU Peradilan Militer tidak perlu menunggu hingga mendekati batas waktu untuk dibahas.

"Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi dan pemerintah terkait proses legislasi, termasuk penempatan revisi dalam Prolegnas Prioritas," kata Dave kepada awak media, Jumat (23/10).

Dia mengatakan hal mendasar yang perlu diatur dalam revisi ialah batas jelas antara tindak pidana militer dan umum sebagaimana amar putusan MK.

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"Pengaturannya harus menjamin keadilan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga profesionalisme prajurit TNI," lanjut Dave.

Dia menuturkan kejelasan batas kewenangan peradilan menjadi penting untuk menjamin kepastian dan persamaan di hadapan hukum.