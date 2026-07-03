Komisi I DPR Ingatkan Latsarmil SPPI Harus Membentuk Karakter SDM
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengingatkan bahwa Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus mampu membentuk karakter, bukan semata-mata pelatihan fisik.
Utut menjelaskan tujuan utama pelatihan tersebut adalah membentuk sumber daya manusia yang disiplin, berintegritas, serta memiliki jiwa kepemimpinan sehingga mampu menjalankan tanggung jawab di tengah masyarakat.
Dia menilai nilai utama dalam Latsarmil terletak pada penanaman karakter, kedisiplinan, dan semangat pengabdian kepada calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
"Nilai-nilai itulah yang nantinya menjadi bekal penting saat mereka menjalankan amanah di masyarakat," ujar Utut di Jakarta, Kamis (3/6).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai Program Koperasi Desa Merah Putih memiliki prospek besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat mikro maupun makro.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pelaksanaan program secara profesional agar tujuan yang telah dirancang pemerintah dapat tercapai.
“Pada pelaksanaannya harus benar-benar baik agar tujuan yang diharapkan pemerintah dapat terwujud," ungkap Dave.(era/jpnn)
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Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengingatkan bahwa Latsarmil bagi peserta SPPI harus menjadi pembentuk karakter.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
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