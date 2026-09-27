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Komisi I DPR Tolak Narasi Bias PM Kepulauan Solomon Terkait Papua di Forum PBB

Komisi I DPR Tolak Narasi Bias PM Kepulauan Solomon Terkait Papua di Forum PBB
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Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam pidato Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale terkait pelanggaran HAM di Papua Barat yang tak boleh diabaikan tanpa penyelesaian. 

Diketahui, PM Kepulauan Solomon menyampaikan itu dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Kamis (24/9).

"Komisi I DPR RI menolak secara tegas dan tidak menoleransi segala bentuk narasi bias yang disampaikan oleh PM Kepulauan Solomon mengenai wilayah kedaulatan Indonesia," kata Sukamta melalui layanan pesan, Minggu (27/9).

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Legislator fraksi PKS itu menilai pernyataan PM Kepulauan Solomon yang menyudutkan penegakan HAM di Papua Barat sebagai tuduhan sepihak tanpa fakta dan menyesatkan.

"Intervensi berulang ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar atas situasi hukum dan pembangunan inklusif di Papua," kata Sukamta.

Dia mendesak pemerintah Kepulauan Solomon menghormati hukum internasional dan tak mempolitisasi isu domestik Indonesia demi agenda kelompok separatis.

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"Fokus diplomasi semestinya diarahkan pada penguatan kemitraan kawasan Pasifik yang konkret, bukan menciptakan disinformasi di panggung PBB," ujar Sukamta.

Dia mengaku mengusulkan tiga pilar solusi strategis demi mengatasi bias informasi sekaligus menghadirkan jalan keluar yang konstruktif bagi stabilitas kawasan pasifik.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan pemerintah Kepulauan Solomon tak memolitisasi isu domestik Indonesia, termasuk masalah Papua.

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