Komisi I-Kemenkomdigi Rapat Tertutup di DPR, Ternyata Membahas Anggaran, Hmm..

jpnn.com, JAKARTA - Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) melaksanakan rapat secara tertutup bagi awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9).

Adapun, rapat berlangsung sekitar sejam lebih setelah dimulai sekitar 10.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebutkan fokus utama dalam rapat tertutup ialah membahas anggaran 2026.

"Fokus utama kami ialah mengenai anggaran di 2026," kata dia dalam konferensi pers setelah rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Diketahui, dua Wamenkomdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo hadir dalam rapat tertutup bagi awak media.

Namun, Dave mengatakan rapat membahas juga soal isu dan aspirasi yang dibawa para legislator Komisi I.

"Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman, akan tetapi para wamen di sini, Pak Wamen Neza dan Wamen Angga, dapat menjawab," lanjut legislator fraksi Golkar itu.

Dave dalam konferensi pers tidak lupa mengucapkan kinerja positif Kemenkomdigi yang terlibat dalam mengendalikan situasi keamanan di Tanah Air.