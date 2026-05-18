Komisi I Raker dengan Menkomdigi, Bahas Isu Transfer Data Seusai Kesepakatan Dagang

Komisi I DPR RI rapat kerja (raker) dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. ilustrasi. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).

Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono menjadi legislator yang memimpin raker dengan agenda penjelasan mengenai transfer data Agreement on Reciprocal Trade (ART) serta penanganan media sosial untuk pertahanan nasional.

"Rapat Komisi 1 dengan Menkomdigi, saya buka," kata Dave saaf memimpin raker, Senin.

Legislator fraksi Golkar itu mengatakan rapat diawali terbuka, lalu dilanjutkan ke tertutup bagi awak media ketika pembahasan memasuki isu sensitif. 

"Rapat dinyatakan sebagian diawali terbuka dan selanjutnya akan dilanjutkan secara tertutup," kata Dave.

Diketahui, ART antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) ditandatangani pemimpin dua negara pada 19 Februari 2026.

Satu poin yang muncul dalam kesepakatan tersebut ialah mengatur pemindahan data lintas batas dengan tunduk terhadap ketentuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Sementara itu, Meutya mengatakan sifat ART belum final, sehingga pembahasan terkait perjanjian tersebut bisa dilakukan tertutup bagi awak media.

