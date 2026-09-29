Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu

jpnn.com - JAKARTA - Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Panja RUU Pemilu.

Pembentukan panja dilakukan dalam rapat internal komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, tata ruang, kepemiluan, aparatur negara, reformasi birokrasi serta Ibu Kota Nusantara (IKN) itu pada Selasa (29/9).

"Saya perlu sampaikan bahwa kami tadi telah menggelar rapat internal di Komisi II DPR RI yang hari ini secara formil telah mengesahkan Panja RUU Pemilu," kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Dengan demikian, lanjut Rifqi, proses revisi UU Pemilu akan berjalan secara formil di parlemen melalui panja yang dibentuk Komisi II DPR tersebut. Jadwal kerja panja akan disusun dalam rapat Senin (5/10) pekan depan. "Senin akan datang kami akan menyusun jadwalnya," tutur politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem), itu.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyebutkan pihaknya akan mengundang pemerhati, akademisi, hingga partai politik nonparlemen untuk membahas draf RUU Pemilu. "Tiga bulan sampai dengan akhir Desember atau awal Januari 2027 sudah tuntas untuk drafting rancangan," ujar Khozin saat dihubungi, Selasa (29/9).

Dia mengatakan draf RUU Pemilu secara resmi memang dibahas tiga bulan, tetapi proses sebelumnya sudah dilakukan setahun.

"Kami sudah punya tabulasi, masukan, data, kajian dari beberapa berbagai pihak, ada puluhan pihak itu, ya. Tinggal melakukan penajaman-penajaman," ujarnya. (ast/jpnn)