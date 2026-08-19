menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Komisi II Dukung Kemendagri Larang Pemda Angkat Pegawai Honorer Baru

Komisi II Dukung Kemendagri Larang Pemda Angkat Pegawai Honorer Baru

Komisi II Dukung Kemendagri Larang Pemda Angkat Pegawai Honorer Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai wajar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang pemerintahan di daerah menambah pegawai baru.

Menurut dia, pemda biasanya mengangkat tenaga honorer ketika seorang pimpinan baru menjabat gubernur, bupati, dan wali kota.

Bahtra menyebut tim sukses kandidat biasanya diakomodasi menjadi tenaga honorer ketika calon pejabat terpilih dalam kontestasi.

Baca Juga:

"Biasanya, kan, para kepala daerah kita setelah menang terus kemudian terpilih, mereka kebanyakan, ya, mengakomodasi tim suksesnya untuk kemudian diangkat jadi tenaga honorer atau misalnya diperbantukan di Pemda," ujar legislator fraksi Gerindra itu di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

Bahtra menyebut praktik pengangkatan demi akomodasi tim sukses ini yang jadi masalah, karena tak ada petunjuk teknis.

"Nah, inilah yang sering menjadi problem karena tidak ada batasan mereka mengangkat sebanyak-banyaknya, tidak ada aturan," ujar dia.

Baca Juga:

Bahtra menilai beban fiskal di daerah bakal membengkak jika praktik pengangkatan honorer tanpa dikontrol.

Dia pun sepakat dengan instruksi Kemendagri untuk memperketat rekrutmen honorer yang tujuannya menjaga fiskal daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengingatkan para kepala daerah memperhatikan kesehatan anggaran daerah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI