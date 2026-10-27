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Komisi II Usul Rekrutmen Anggota KPU-Bawaslu Dilakukan Setelah UU Pemilu Rampung

Komisi II Usul Rekrutmen Anggota KPU-Bawaslu Dilakukan Setelah UU Pemilu Rampung
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Kantor KPU. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) calon komisioner KPU dan Bawaslu menjadi kewenangan pemerintah. 

"Kami menghormati sepenuhnya domain kewenangan pemerintah untuk membentuk hal tersebut," kata Rifqi sapaan Rifqinizamy Karsayuda kepada awak media, Selasa (27/10).

Legislator fraksi NasDem itu mengatakan rekrutmen KPU dan Bawaslu bisa memakai dua opsi, karena pembahasan UU Pemilu masih dilaksanakan Komisi II DPR RI.

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"Bisa menggunakan dua skenario," kata Rifqi.

Pertama, kata dia, pemerintah bisa memedomani ketentuan UU Pemilu yang saat ini berlalu ketika membentuk Pansel. 

Namun, lanjut Rifqi, pengiriman nama calon komisioner KPU dan Bawaslu ke DPR bisa disampaikan setelah UU Pemilu rampung.

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"Pengiriman nama calon anggota KPU dan Bawaslu ke DPR itu sebaiknya dilakukan setelah undang-undang baru disahkan," katanya.

Sebab, kata dia, pembahasan UU Pemilu yang baru bisa muncul perubahan komposisi jumlah anggota KPU dan Bawaslu RI. 

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkap dua skenario terkait pembentukan dan kerja Pansel calon komisioner KPU dan Bawaslu. Apa itu?

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