Komisi III Bakal Bahas RUU Penyadapan Usai RUU Perampasan Aset Rampung
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut tiga draf aturan bakal dibahas setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bidang hukum menyelesaikan pembicaraan terkait RUU Perampasan Aset.
Menurut legislator fraksi Gerindra itu, tiga aturan yang dibahas ialah RUU terkait Penyadapan, Advokat, dan Jabatan Hakim.
"Jadi tiga undang-undang itu akan kami gas juga di apa namanya di periode ini, ya," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).
Habiburokhman menuturkan RUU Penyadapan sudah masuk Prolegnas, sehingga bisa segera dibahas setelah RUU Perampasan Aset disahkan.
Dia juga menekankan parlemen bakal mendorong RUU Penyadapan melindungi seluruh rakyat Indonesia, dari Presiden RI sampai rakyat.
"Kami dorong agar tak hanya presiden yang apa namanya harus dilindungi dari penyadapan ilegal, juga seluruh warga negara Indonesia," kata Habiburokhman.
Legislator fraksi Gerindra itu juga menuturkan aturan terkait penyadapan untuk memperketat dan mempertegas pelaksanaan kegiatan tanpa melanggar HAM.
"Memperketat, memperjelas ya. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum," ungkap Habiburokhman.
Komisi III bakal membahas tiga draf aturan, satu di antaranya RUU Penyadapan setelah RUU Perampasan Aset dirampungkan.
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