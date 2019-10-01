Komisi III Bakal Rapat Bareng Jenderal Suyudi Buat Bahas Skandal Penyadapan Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Komisi III bakal menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11) atau seteleh parlemen memasuki masa sidang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut rapat bakal membahas skandal penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

"Membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata dia melalui layanan pesan, Minggu (8/11).

Legislator fraksi Gerindra itu mengatakan rapat akan dipimpin dirinya bersama para Wakil Ketua Komisi III seperti Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.

Dia mengatakan rapat membahas skandal penyadapan sesuai arahan pimpinan DPR untuk mengawal penanganan kasus secara tuntas.

"Siapa pun yang terlibat, haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," kata Habiburokhman.

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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghormati proses hukum di kepolisian dalam mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tentunya kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," kata dia ditemui awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).