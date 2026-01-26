Komisi III Bakal Ulas Respons Polri Terhadap Penyampaian Pendapat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebutkan lima hal yang memengaruhi citra kepolisian di mata publik saat melaksanakan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Pertama, kata legislator fraksi Gerindra itu, citra Polri dipengaruhi terkait respons terhadap kebebasan berekspresi.

"Kedua penegakan hukum lalu lintas," kata Habiburokhman, Senin.

Selanjutnya, kata dia, citra Polri dipengaruhi profesionalisme penanganan tindak pidana, lalu pelayanan ke masyarakat.

"Kemudian tugas khusus seperti penanggulangan bencana alam," ujar Habiburokhman.

Dia mengatakan parlemen pada rapat Senin ini akan mengulas respons kepolisian terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

"Kuantitas ini hanya sebagian kecil dari pelaksanaan tugas Polri, tetapi pengaruhnya terhadap citra Polri di mata publik sangatlah besar," kata Habiburokhman.

Dia menyebutkan citra Polri di publik bakal positif apabila bereaksi secara persuasif dalam merespons kebebasan berekspresi dan berpendapat.