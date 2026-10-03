Komisi III DPR Bersilaturahmi dengan Kapolri Jenderal Suyudi, Habib Aboe Sampaikan Pesan Begini

jpnn.com - JAKARTA — Komisi III DPR RI bersilaturahmi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Kehadiran rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan pimpinan lainnya merupakan upaya bersinergi dengan mitra kerja.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap kepemimpinan Jenderal Suyudi dapat terus memperkuat pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Dia menilai Suyudi saat memimpin Polda Banten menunjukkan perhatian terhadap persoalan sosial di tingkat akar rumput, salah satunya melalui program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) yang menyentuh langsung masalah di masyarakat.

"Tentu sangat baik apabila dapat terus dikembangkan dalam skala yang lebih luas,” ujar Habib Aboe lewan layanan pesan kepada JPNN.com, Sabtu (3/10).

Dia berharap kepemimpinan baru Polri melahirkan inovasi pelayanan publik yang tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum, tetapi membangun kedekatan emosional antara polisi dan masyarakat.

Komisi III DPR RI berharap Polri ke depan kian hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan masyarakat.