Komisi III DPR Desak Korporasi Pelaku Karhutla Ditindak Tegas, Jangan Cuma Wacana

jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR mendesak aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo menegaskan penegakan hukum harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.

Menurut dia, kebakaran yang terus terjadi setiap tahun tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian dan tindakan hukum yang jelas.

“Jangan lagi ada kejadian-kejadian yang berulang setiap tahun tanpa ada solusi, tanpa ada penindakan dari para penegak hukum,” kata Rudianto kepada wartawan, Rabu (28/10).

Dia menilai penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang.

“Saya kira intinya adalah harus ada penegakan hukum,” ujarnya.

Rudianto juga menyoroti pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menyebut bakal ada penetapan tersangka dari kalangan korporasi terkait kasus karhutla.

“Saya tahu Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa akan ada tersangka dari korporasi dalam kebakaran hutan ini,” tuturnya.