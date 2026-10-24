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Komisi III DPR Desak Polri Bongkar Jaringan di Balik Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Komisi III DPR Desak Polri Bongkar Jaringan di Balik Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin
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Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR mendukung Polri mengusut tuntas penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCL) yang digagalkan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.

Wakil Ketua Komisi III DPR  Dede Indra Permana Soediro menilai pengungkapan kasus tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam memberantas peredaran narkotika.

“Pengungkapan narkotika dalam jumlah besar ini menjadi bukti  Kapolri benar-benar serius memerangi narkoba,” kata Dede, Sabtu (24/10).

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Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi keterlibatan sejumlah instansi dalam operasi tersebut.

Operasi gabungan itu melibatkan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea dan Cukai, Ditpolair Baharkam Polri, serta Polda Sumatera Utara.

Menurut Dede, pemberantasan narkotika membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar jaringan penyelundupan dapat dibongkar hingga ke pengendalinya.

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“Penindakan terhadap narkoba dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Perlu kerja sama, koordinasi, dan sinergi lintas instansi,” ujarnya.

Dia mengingatkan keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menyita barang bukti.

Komisi III DPR mendesak Polri membongkar jaringan di balik penyelundupan 1,16 ton ketamin HCL yang digagalkan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumut.

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