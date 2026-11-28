jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal penuh proses penegakan hukum terkait perkara penganiayaan yang menewaskan siswi berinisial SN, 17, di Kota Malang, Jawa Timur.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap anak.

"Dugaan kekerasan yang menimpa almarhumah SN harus diusut tuntas secara hukum,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Habiburokhman mengatakan bahwa Komisi III DPR RI akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal penanganan kasus ini. Adapun dirinya telah menghubungi Kapolresta Malang dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan proses penegakan hukum.

Menurut legislator dari Komisi DPR yang membidangi hukum itu, fakta bahwa para tersangka masih berusia di bawah umur atau yang disebut anak berhadapan hukum (ABH), tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan.

“Proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami akan pastikan almarhumah dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,” ucapnya.

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Ia turut menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya korban.

“Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarga yang yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ucapnya.