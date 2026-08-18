Komisi III DPR Minta Aparat Usut Tuntas Pembeking Penyelundupan Emas Ilegal WN India
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pihak termasuk oknum warga lokal, yang diduga membekingi warga negara (WN) India dalam sindikat penyelundupan emas ilegal.
"Sudah pelakunya WNA India, ilegal pula. Apalagi produksinya sampai puluhan kilogram per hari, jadi tidak mungkin ini hanya kerja satu-dua orang. Maka saya minta semua pihak yang terlibat, termasuk jika ada WNI maupun oknum yang membekingi, harus diusut sampai tuntas," kata Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia meminta penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam rantai aktivitas ilegal tersebut.
"Pokoknya jangan berhenti di pelaku lapangan. Putus seluruh rantainya dari hulu sampai hilir, siapa yang menambang, mengolah, menampung, membekingi, sampai yang hendak menyelundupkan, semuanya harus ditindak tegas. Kekayaan alam Indonesia harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat," ujarnya.
Sahroni juga mendorong semua pihak menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak dicuri dan dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak tertentu.
Ia mengapresiasi Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang mengungkap dugaan jaringan penambangan emas ilegal yang hasilnya diduga akan diselundupkan ke Dubai.
"Saya apresiasi langkah tegas Bareskrim membongkar aktivitas emas ilegal ini," katanya.
Sebelumnya, Dittipidter Bareskrim Polri menggerebek dua unit apartemen pada Minggu (16/8) dan mengamankan dua warga negara India yang diduga terkait jaringan penambangan emas ilegal.
Komisi III DPR meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang diduga membekingi warga negara India dalam kasus dugaan penyelundupan emas ilegal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penyelundupan Emas Marak, Bea Cukai Kembali Sita Emas Senilai Puluhan Miliar Rupiah
- Bareskrim Gerebek Toko Emas di Sunter, Sita Balok Emas yang Dilebur Jadi Gel
- Komisi III DPR Buka Ruang Partisipasi Publik, Erlan Nopri Apresiasi RUU Perampasan Aset
- Refleksi Hari Konstitusi: Merajut Keberagaman dan Menguatkan Konstitusi Untuk Menuju Indonesia Emas
- Refleksi Hari Kemerdekaan, Sahroni: Semoga Hukum Semakin Ditegakkan Tanpa Harus Viral
- Sindikat Penyelundupan Emas, WN India DItangkap di Sunter