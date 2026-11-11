Komisi III DPR Minta Polda dan Bupati Jamin Akses Masmindo, Uji Keabsahan Lahan Rante Balla

jpnn.com - Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Bupati Luwu menjamin keamanan akses publik dan aktivitas operasional di sekitar wilayah konsesi PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).

Selain itu, Komisi III DPR juga meminta agar klaim kepemilikan lahan Rante Balla diuji keabsahannya melalui verifikasi dokumen yang melibatkan Kantor Pertanahan dan pemangku adat yang sah.

Rekomendasi tersebut diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga terkait sengketa lahan Rante Balla, yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pada dua pertemuan sebelumnya, 29 September dan 7 Oktober 2026, membahas pengaduan kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla (AARB) terkait klaim kepemilikan lahan di kawasan Awak Mas Project.

Persoalan kemudian meluas setelah AARB melakukan pemalangan akses menuju kawasan tambang pada Oktober lalu dengan menjadikan rekomendasi RDPU sebelumnya sebagai dasar tindakan mereka.

Akibatnya pemalangan itu, menghambat aktivitas ribuan pekerja, mobilitas masyarakat, serta kegiatan ekonomi pelaku UMKM di sekitar kawasan tambang. Pemalangan itu juga memicu protes sejumlah kelompok masyarakat.

Dalam RDPU ketiga kali ini, Komisi III DPR mengakomodasi aspirasi kelompok yang terdampak dengan menghadirkan perwakilan penggarap lahan, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), tokoh masyarakat dan pemangku adat, serta pelaku UMKM lingkar tambang.

Forum itu menghadirkan Bupati Luwu H. Patahudding, Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali dan Ketua Komisi I DPRD Luwu Basaruddin, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma.