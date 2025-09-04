menu
Komisi III DPR Rapat dengan Petinggi Polri, Kejagung hingga BNN, Tetapi Tertutup

Komisi III DPR Rapat dengan Petinggi Polri, Kejagung hingga BNN, Tetapi Tertutup

Komisi III DPR Rapat dengan Petinggi Polri, Kejagung hingga BNN, Tetapi Tertutup
Anggota Komisi III Hasbiallah Ilyas. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI diagendakan melaksanakan rapat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto, dan Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Pantauan di lokasi, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo tampak hadir ke ruang rapat Komisi III di Kompleks Parlemen.

Hanya saja, Komjen Dedi tidak memberikan keterangan ke awak media, meskipun wartawan sudah mempersilakan alumnus Akpol 1990 itu menyampaikan pernyataan.

Sejumlah legislator dari Komisi III seperti Hinca Panjaitan, Hasbiallah Ilyas, Martin Tumbelaka, hingga Muhammad Nasir Djamil tampak sudah hadir di ruang rapat.

Namun, seorang petugas meminta awak media untuk keluar ruang rapat antara Komisi III dengan petinggi Polri hingga BNN.

Pintu masuk area tribune juga terkunci yang membuat awak media tak bisa mengikuti rapat antara Komisi III dengan petinggi Polri dan BNN. 

Hinca dan Nasir Djamil saat ditanya agenda rapat antara Komisi III pada hari ini, juga tak berkomentar apa pun.

Sementara itu, Hasbiallah dari fraksi PKB hanya bisa menduga bahwa rapat Komisi III dengan petinggi Polri hingga BNN membahas anggaran 2026.

Komisi III DPR RI melaksanalan rapat secara tertutup dengan petinggi Polri hingga Kejagung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9).

