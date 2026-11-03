Komisi III Harap Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Diusut Transparan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berharap proses penegakan hukum dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto bisa dilakukan profesional dan transparan.
"Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir," kata dia kepada awak media, Selasa (3/11).
Legislator fraksi Gerindra itu mengatakan Komisi III menghormati proses penegakan hukum yang tengah berlangsung di kepolisian.
"Langkah ini bagian dari mekanisme hukum yang harus kami percayakan sepenuhnya ke aparat penegak hukum yang berwenang," ujarnya.
Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto hingga wartawan.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11) malam.
"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," kata Asep.
Dalam kabar beredar, sosok LSP mengarah ke eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ASN condong ke Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta, dan EH merujuk Irjen Eko Hadi Santoso.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menghormati proses penegakan hukum dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
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