Komisi III Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penyerangan Koordinator BEM UI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil mendesak kepolisian menangkap pelaku penganiayaan terhadap Koordinator Bidang Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Hafidz Hernanda.

"Penyerangan secara fisik ke mahasiswa itu bentuk teror yang nyata dan harus diungkap, agar motif pemukulan itu dapat diketahui," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (6/10).

Hafidz Hernanda diduga diserang orang tak dikenal (OTK) di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (4/10).

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Hafidz diduga diserang saat sedang mengendarai sepeda motor. Korban ditendang hingga terjatuh dan kemudian diduga mengalami penganiayaan.

Nasir mengatakan penyerangan secara fisik terhadap mahasiswa merupakan bentuk teror yang nyata dan tidak dapat ditoleransi.

Legislator fraksi PKS itu menyebut kepolisian tidak cukup hanya menemukan pelaku, tetapi juga perlu mengungkap motif di balik penyerangan tersebut secara terang.

"Apa pun alasannya, penyerangan dan pemukulan terhadap mahasiswa tidak dibenarkan dan pelakunya layak mendapat hukuman,” kata Nasir.

Menurutnya, pengungkapan motif menjadi penting demi mencegah berbagai spekulasi di tengah masyarakat.