Komisi III Minta Polri Waspadai Peningkatan Peredaran Narkoba Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas mengapresiasi kinerja Polri yang mengungkap 38 ribu kasus lebih kasus narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Dalam pengungkapan ini, Polri juga menyita barang bukti 197 ton narkoba berbagai jenis dan 51 ribu lebih tersangka.

"Saya sebagai mitra kerja Polri di Komisi 3 tentu sangat apresiasi terhadap kinerja Polri yang sangat positif tahun ini," kata Ilyas kepada wartawan, Minggu (26/10).

Prestasi ini, kata Ilyas, merupakan bukti komitmen Polri mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo memberantas peredaran narkoba yang sangat merusak bangsa.

Dia pun mencermati ada ada peningkatan jumlah kasus narkoba dibanding tahun lalu. Sepanjang 2024, ada 36 ribu kasus narkoba yang berhasil diungkap Polri. Sementara 2025 yang masih memasuki Oktober, sudah 38 ribu lebih kasus narkoba berhasil diungkap.

"Padahal masih ada tiga bulan menjelang tahun baru yang biasanya ada tren peningkatan kasus narkoba. Ini yang menurut saya harus diwaspadai Polri karena ada tren peningkatan kasus narkoba tahun ini dibanding tahun lalu," ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta jajaran Kepolisian mewaspadai banyaknya narkoba yang beredar diproduksi di dalam negeri. Artinya, Indonesia dikhawatirkan tidak hanya menjadi pasar atau transit narkoba, tapi bahkan sudah menjadi produsen narkoba.

"Ini tentu mengerikan. Jadi saya minta Polri terus meningkatkan prestasi dan jangan pandang bulu dalam memberantas narkoba. Masa depan anak bangsa jangan sampai hancur oleh narkoba," katanya.

Sebelumnya, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Polri berhasil menyita 197,71 ton barang haram berbagai jenis dan menangkap lebih dari 51 ribu pelaku di seluruh Indonesia.