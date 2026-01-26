Komisi III Nilai Green Policing Polda Riau Relevan di Tengah Tantangan Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI memberikan apresiasi terhadap inovasi Green Policing yang dikembangkan oleh Polda Riau di bawah kepemimpinan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.

Program tersebut dinilai relevan dan menjawab kebutuhan masyarakat di tengah meningkatnya persoalan lingkungan hidup.

Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin (26/1/2026).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Muhammad Rahul, menyebut Green Policing sebagai pendekatan pemolisian modern yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum konvensional.

Tetapi juga pada perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keselamatan publik.

“Green Policing yang dikembangkan Polda Riau adalah inovasi yang relevan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan hari ini. Keamanan publik tidak bisa dilepaskan dari isu lingkungan hidup,” ujar Rahul.

Menurutnya, pendekatan tersebut lahir dari konteks nyata yang dihadapi Provinsi Riau, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penambangan ilegal, serta konflik sumber daya alam yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Rahul menilai, di bawah kepemimpinan Irjen Herry Heryawan, Polri di Riau mampu menghadirkan pemolisian yang adaptif dan kontekstual.