Komisi IV Bakal Tagih Penjelasan KKP Soal Tanggul Beton di Cilincing
jpnn.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI akan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjelaskan persoalan tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan pihaknya akan mempersilakan anggota komisi untuk melakukan pendalaman kepada KKP terkait polemik tanggul beton tersebut.
"Agenda komisi tetap ada rapat dengan KKP perihal RAPBN 2026, forum tersebut bisa dimanfaatkan oleh KKP bila ada pendalaman perihal tersebut oleh anggota Komisi IV DPR, kami akan tunggu penjelasan yang utuh dari KKP," kata Alex, Senin (15/9).
Namun, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengaku bersyukur KKP bersama Pemprov DKI dan perusahaan terkait telah menentukan solusi untuk menangani persoalan tersebut.
"Ya, alhamdulilah sudah ada solusi buat nelayan. Saya pribadi berpendapat persoalan ini sudah selesai," kata Alex.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis mengatakan tetap akan mendalami persoalan tanggul Cilincing kepada KKP.
Dia akan menanyakan lebih jauh terkait CSR atau Corporate Social Responsibility yang diberikan perusahaan kepada masyarakat atau nelayan yang terdampak.
"Kami ada rapat dengan KKP, membahas RAPBN 2026, kami akan tanyakan ke KKP tentang hal ini (CSR). Besok saja biar saya dengar langsung dari KKP," ujar dia.
Komisi IV DPR RI memastikan bakal tetap memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dimintai penjelasan terkait keberadaan tanggul beton di Cilincing
