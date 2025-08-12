Komisi IV DPR Tinjau Gudang BULOG Panaikang: Stok Aman, Harga Beras Diyakini Segera Normal
jpnn.com, MAKASSAR - Perum BULOG menerima kunjungan kerja reses Komisi IV DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum BULOG Kantor Cabang Makassar, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada Senin (11/8).
Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto itu disambut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Wakil Direktur Utama Perum BULOG Marga Taufiq, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Dalam kesempatan tersebut, Titiek Soeharto menyampaikan kepuasannya melihat ketersediaan stok beras BULOG di Sulsel yang dinilai sangat mencukupi.
Dia mengungkapkan stok beras di wilayah ini mencapai 500 ribu ton, memenuhi seluruh gudang BULOG, bahkan hingga sewa gudang pihak ketiga.
“Kami mengecek stok beras BULOG di sini untuk memastikan apakah cukup. Ternyata cukup. Kami juga mengecek sisa impor beras tahun lalu yang harus segera dikeluarkan, dan ini pelan-pelan sudah dikeluarkan. Jadi, untuk cadangan beras di Sulsel ini mencukupi,” ujar Titiek Soeharto dalam keterangannya, Senin (11/8).
Terkait harga beras, Titiek optimistis harga akan kembali normal melalui intervensi pasar yang dilakukan BULOG, khususnya lewat Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Ini tugasnya BULOG untuk intervensi pasar. Kalau harganya naik, mereka harus lepas SPHP supaya harganya normal kembali. Mudah-mudahan secepatnya bisa normal kembali,” tambahnya.
Komisi IV DPR meyakini harga beras segera normal mengingat stok BULOG di kompleks pergudangan Panaikang aman
