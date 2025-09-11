menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Komisi IV DPR Tinjau Penyaluran Beras, BULOG Berkomitmen jaga Stabilitas Pangan

Komisi IV DPR Tinjau Penyaluran Beras, BULOG Berkomitmen jaga Stabilitas Pangan

Komisi IV DPR Tinjau Penyaluran Beras, BULOG Berkomitmen jaga Stabilitas Pangan
Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Panitia Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung di Subang, Jawa Barat. Foto: Bulog

jpnn.com, SUBANG - Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung di Subang, Jawa Barat.

Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari rapat serta peninjauan sebelumnya, dengan fokus pada isu harga dan kualitas beras.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan komitmen perusahaan dalam menjaga ketersediaan pangan.

“Kami tidak hanya menunggu, tetapi menjalankan strategi proaktif jemput gabah dari sentra-sentra produksi, memastikan kualitas terjaga melalui fasilitas modern, serta menghadirkan beras berkualitas dengan harga terjangkau di masyarakat," ujar Ahmad Rizal.

Dia menambahkan kehadiran fasilitas seperti SPP (Sentar Penggilingan Padi) Subang menjadi bukti nyata bahwa BULOG bekerja dengan sistem yang terukur dan profesional untuk mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional.

BULOG memastikan mutu beras tetap terjaga melalui rangkaian prosedur pengelolaan di gudang.

Setiap beras yang masuk diperiksa terlebih dahulu, lalu dipantau secara berkala dengan menjaga kebersihan dan sanitasi gudang.

