Komisi IV DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan 2026 dan SPMB

jpnn.com, BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk mengevaluasi rencana anggaran pendidikan Tahun 2026 serta pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Rapat ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor pendidikan daerah.

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor serta jajaran Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur.

Dalam pengantarnya, Fajar menegaskan pentingnya pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendidikan agar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.

Menurutnya, evaluasi ini diperlukan untuk memastikan anggaran Tahun 2026 berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Bogor.

Pada pembahasan anggaran, Komisi IV menyoroti sejumlah program prioritas Dinas Pendidikan, antara lain peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta program peningkatan mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.

“Kami di Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi peserta didik,” kata Fajar.

Selain anggaran, rapat kerja juga membahas evaluasi pelaksanaan SPMB. Komisi IV mencermati kesiapan sistem, mekanisme zonasi, transparansi proses seleksi, hingga penanganan pengaduan masyarakat, serta mendorong penyempurnaan agar pelaksanaannya makin objektif dan akuntabel.