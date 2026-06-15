Komisi IX Rapat Bahas Anggaran dengan Pimpinan BGN, Tetapi Tertutup Bagi Umum

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang hadir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6) ini untuk menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Diketahui, rapat Nanik dengan Komisi IX membahas urusan anggaran seperti tertuang dalam surat yang disampaikan.

Nanik tampak datang ke ruang rapat bersama Komisi IX sekitar pukul 13.45 WIB bersama Wakil Kepala BGN Trenggono.

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Rapat dihadiri 35 dari 40 anggota dan berasal dari delapan fraksi di DPR dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh.

Nihayatul membuka rapat dengan mempersilakan peserta membacakan doa.

Setelah itu bertanya status kegiatan terbuka atau tertutup.

"Ya, karena rapat ini pembahasan anggaran, apakah rapat ini terbuka atau tertutup Bapak dan Ibu," tanya dia ke legislator peserta rapat dengan Nanik, Senin (15/6).

Para legislator kemudian menjawab tertutup. Nihayatul kemudian mengetuk palu sebagai tanda kesepakatan terjalin.