Komisi IX Sebut Pemerintah Sudah On The Track Sosialisasi Hantavirus

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendorong pemerintah melakukan sosialisasi terkait Hantavirus secara langsung ke masyarakat.

Menurutnya, langkah ini penting demi mengantisipasi risiko penularan virus tersebut.

Dia menjelaskan Kemenkes sudah on the track dalam memberikan informasi ke publik melalui sosialisasi Germas.

"Namun, memang harus dilakukan dengan turun langsung juga karena tidak semua masyarakat punya gadget yang memadai dan belum lagi masih banyak wilayah yang masih blank spot," kata Irma kepada JPNN.com, Senin (11/5).

Ketua DPP NasDem itu menjelaskan dari data Kemenkes bahwa ditemukan sebanyak 17 kasus Hantavirus di Indonesia pada 2025 dan lima kasus pada 2026.

Dia juga meminta masyarakat waspada meski temuan kasus masih relatif rendah.

"Masyarakat juga diminta hati-hati untuk tetap menjaga kebersihan rumah dan lingkungan agar jauh dari hama tikus dan lain-lain," katanya.

Sebelumnya, penyebaran Hantavirus terjadi di kapal pesiar yang tengah berlayar di wilayah Argentina. Menyusul hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah koordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).