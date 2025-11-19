Komisi Reformasi Polri Tak Terima Peserta Berstatus Tersangka Ijazah Jokowi, Audiensi Ricuh

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri memberikan penjelasan terkait aksi walk out yang dilakukan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Refly Harun, dan beberapa orang lainnya saat audiensi dengan komisi tersebut.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di Gedung PTIK-STIK, Jakarta, Rabu (19/11), menyampaikan bahwa pihaknya menerima surat permohonan audiensi dari Refly Harun dan kawan-kawan. Namun, nama-nama yang hadir tidak sesuai dengan daftar yang tercantum dalam surat itu.

“Daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin, itu ada nama-nama yang berstatus tersangka,” ujarnya.

Sebagai informasi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma merupakan tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jimly menjelaskan bahwa komisi telah menggelar rapat kilat pada Selasa (18/11) dan memutuskan untuk tidak menerima pihak yang berstatus tersangka demi menjaga asas keadilan.

“Kami harus menghargai proses hukum yang sudah berjalan. Belum terbukti dia salah, tetapi kami juga harus memegang etika. Selain hukum, kami juga soal baik buruk etika dan kami pun runding bersama. Maka, kesimpulannya sebaiknya kami sesuaikan saja dengan surat,” katanya.

Pada Rabu pagi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Refly Harun, Said Didu, dan yang lainnya memilih keluar dari audiensi. Refly menjelaskan bahwa dirinya mengajukan permohonan audiensi kepada Jimly untuk membahas penetapan tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia mengirimkan surat permohonan sesuai permintaan staf Jimly, namun tidak mencantumkan nama Roy, Rismon, dan Tifauzia.

“Memang pada waktu itu nama-nama yang dimasukkan dan yang hadir dalam rapat itu tentu minus RRT karena RRT kan persiapan,” ujarnya.

Refly mengatakan ia sempat meminta izin kepada Jimly untuk mengajak ketiganya dan saat itu Jimly mengizinkan. Namun, pada Selasa (17/11) malam, Jimly menyampaikan bahwa mereka tidak boleh ikut lantaran berstatus tersangka.