Komisi VI DPR Nilai Manajemen Baru Garuda Indonesia Solid, Transformasi On the Track

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI mendukung penuh transformasi Garuda Indonesia sekaligus mengapresiasi optimisme dan arah kepemimpinan manajemen baru yang dinilai solid, progresif, dan mampu mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan nasional tersebut.

Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen RI pada Senin (1/12).

Garuda Indonesia memaparkan evaluasi kinerja sepanjang sembilan bulan pertama 2025 serta roadmap pemulihan pasca aksi korporasi penyertaan modal dari Danantara Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan membuka sesi pemaparan dengan memperkenalkan jajaran direksi baru hasil keputusan pemegang saham pada RUPS Luar Biasa 15 Oktober 2025.

Formasi manajemen baru ini disebut sebagai mandat transformasi yang juga mendapatkan dukungan kebijakan negara.

“Formasi manajemen Garuda Indonesia yang baru diisi para expertise airline global dan berkolaborasi dengan talenta terbaik Garuda Indonesia yang mewakili generasi baru pemimpin masa depan Perusahaan. Fokus kepemimpinan kami memiliki visi yang jelas: menjadikan Garuda Indonesia kembali sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia,” ujar Glenny.

Wakil Direktur Utama Thomas Oentoro memaparkan lebih lanjut evaluasi kinerja operasional dan keuangan Perusahaan serta arah transformasi melalui empat pilar strategis: transformasi layanan, transformasi bisnis, transformasi operasional, dan transformasi digital.

Keempat pilar tersebut dijalankan melalui 11 quick wins sebagai pendorong akselerasi kinerja.