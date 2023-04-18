Komisi VI Setujui PT KAI Impor Kereta Bekas, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9) memberikan persetujuan bagi PT KAI (Persero) untuk mengimpor kereta bekas demi memenuhi kapasitas angkutan di Jabodetabek.
Hal demikian seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre saat menyampaikan kesimpulan RDP.
Setidaknya, lima poin kesimpulan RDP muncul dalam rapat legislator Komisi VI yang dihadiri Dirut PT KAI Bobby Rasyidin itu.
Pertama, Komisi VI ingin PT KAI memperkuat aspek keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.
"Khususnya percepatan penanganan perlintasan sebidang dengan berkoordinasi dengan lintas kementerian dan pemerintah daerah," demikian kesimpulan rapat yang dibacakan Andre.
Selanjutnya, Komisi VI mendorong PT KAI menyediakan layanan transportasi publik yang terjangkau, aman, dan nyaman.
Ketiga, Komisi VI mendorong PT KAI bisa mengimpor rangkaian dan set bukanbbaru atau bekas dalam memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian.
"Demi memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek, dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta dan set bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan," demikian poin ketiga kesimpulan rapat.
Komisi IV menyetujui rencana PT KAI (Persero) untuk mengimpor kereta bekas demi memenuhi kapasitas angkutan di Jabodetabek.
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