Komisi VII DPR Minta UMKM Kuasai Data Pasar demi Ciptakan Produk Spesial

jpnn.com, SEMARANG - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena meminta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menguasai data terkait kondisi konsumen yang menjadi pangsa pasar mereka.

Langkah ini dinilai krusial guna menentukan jenis produk yang tepat untuk dibuat dan diproduksi.

"Memang kelemahan kita secara menyeluruh, data mereka tidak pegang," kata Samuel saat dialog dengan pelaku UMKM yang berasal dari komunitas di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Salatiga, Minggu.

Ia menjelaskan akibat tidak menguasai data, maka produk yang dihasilkan dan dibuat tidak memiliki keistimewaan.

"Tetapi kalau mereka melihat data, mereka lihat kebutuhan, sehingga produk yang dihasilkan spesial," tambahnya.

Menurut dia, saat memulai usaha, jangan memulai sesuatu yang tujuan utamanya materi, tetapi harus harus sesuatu yang bermakna.

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Ia menjelaskan jika memproduksi sesuatu yang bermakna maka materi atau faktor ekonomi akan menyusul.

"Kalau orientasinya materi, maka dasarnya laku atau tidak, yang laku apa, akhirnya menjiplak," katanya.