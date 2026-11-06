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Komisi VII DPR RI Kecewa dengan Gubernur Sumsel, Ini Sebabnya

Komisi VII DPR RI Kecewa dengan Gubernur Sumsel, Ini Sebabnya
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Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI berujung ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tak berjalan sesuai rencana.

Rapat yang dijadwalkan berlangsung di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (6/11/2026), terpaksa ditunda setelah Gubernur Sumsel Herman Deru tidak hadir dalam agenda pertemuan tersebut.

Padahal, rombongan Komisi VII DPR RI bersama sejumlah mitra kementerian dan lembaga sudah berada di lokasi untuk mengikuti agenda pertemuan tersebut.

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Kondisi tersebut membuat kunjungan kerja yang membawa sejumlah agenda strategis bagi pembangunan dan perekonomian Sumsel itu harus dijadwalkan ulang.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku kecewa atas ketidakhadiran Gubernur Sumsel. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan agenda strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bambang mengatakan pihaknya bahkan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemprov Sumsel sejak satu bulan sebelumnya terkait rencana kunjungan tersebut.

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"Komisi VII itu komisi yang sangat strategis. Karena di dalamnya semua ekonomi kerakyatan ada di sini, termasuk industri. Mulai dari UMKM, industri, hingga pariwisata. Semuanya langsung berhubungan dengan rakyat dan masyarakat," kata Bambang.

Menurutnya, kunjungan tersebut juga membawa sejumlah mitra kementerian dan lembaga yang diwakili pejabat setingkat eselon I, seperti direktur jenderal dan deputi.

Anggota Komisi VII DPR RI membatalkan kunjungan kerja ke Provinsi Sumsel gegara Gubernur Herman Deru.

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