menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Komisi VII DPR RI Tinjau PIK 2, Dorong Pariwisata Inklusif dan Penguatan UMKM

Komisi VII DPR RI Tinjau PIK 2, Dorong Pariwisata Inklusif dan Penguatan UMKM

Komisi VII DPR RI Tinjau PIK 2, Dorong Pariwisata Inklusif dan Penguatan UMKM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Direktur Agung Sedayu Group Nono Sampono saat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi VII DPR di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Kabupaten Tangerang, Banten. Foto: Dok. Humas PIK 2

jpnn.com, TANGERANG - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengembangan sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif.

Kunjungan berlangsung di Menara Syariah PIK 2 dan disambut jajaran manajemen Agung Sedayu Group (ASG).

PIK 2 diproyeksikan sebagai kawasan pariwisata urban terpadu yang mengintegrasikan sektor pariwisata, ekonomi syariah, dan penguatan UMKM.

Baca Juga:

Komisi VII DPR RI Tinjau PIK 2, Dorong Pariwisata Inklusif dan Penguatan UMKM

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. Foto: Source for JPNN.com

Presiden Direktur Agung Sedayu Group Nono Sampono menjelaskan pengembangan PIK 1 dan PIK 2 merupakan bagian dari program strategis nasional dalam penataan kawasan pesisir Teluk Jakarta yang telah masuk dalam perencanaan pemerintah pusat melalui skema National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Giant Sea Wall.

Baca Juga:

“Pengembangan kawasan PIK 2 tidak berdiri sendiri. Ini merupakan bagian dari program besar penataan pesisir nasional untuk mengendalikan banjir rob, memperkuat garis pantai, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata,” ujar Nono Sampono.

Menurut Nono, keberadaan Menara Syariah di PIK 2 menjadi simbol komitmen ASG dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke kawasan PIK 2, Tangerang, Banten terkait pengawasan pariwisata dan penguatan UMKM.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI